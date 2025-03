Onenigheid over aankomstplaats van Gent-Wevelgem: zelfs pleidooi voor referendum

Zondag 30 maar staat Gent-Wevelgem op de agenda. De aankomstplek is traditiegetrouw Saint-Vélo.

Het contract van de gemeente Wevelgem met Flanders Classics voor Gent-Wevelgem is aan zijn laatste van zes jaargangen toe.

Tijd dus om een nieuw contract met de organisator van heel wat koersen aan te gaan. Op dit moment betaalt Wevelgem elk jaar 300.000 euro voor de aankomst.

Tijdens de laatste gemeenteraad was de oppositie nogal weigerachtig over een nieuwe overeenkomst, als de prijs nog zal stijgen. Want niemand verwacht dat het goedkoper of hetzelfde bedrag zal zijn dat er moet betaald worden.

De nieuwe overeenkomst zou opnieuw voor zes jaar zijn. Een nieuw voorstel is er momenteel nog niet, zo meldt de burgemeester aan de Krant van West-Vlaanderen.

Voor de oppositiepartijen mag de koers blijven, maar niet ten koste van elke prijs. Voor Vlaams Belang is het zelfs duidelijk dat er een referendum moet komen als de vraagprijs 400.000 euro of meer zou zijn per jaar.