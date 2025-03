Tegen alle verwachtingen in: Biniam Girmay mikt bijzonder hoog in Milaan-Sanremo

Een maand heeft hij niet gekoerst. Toch wil Biniam Girmay dit weekend verbazen en meedoen voor de zege in Milaan-Sanremo.

Biniam Girmay zegde af voor het openingsweekend. Hij was namelijk pas voor de tweede keer vader geworden en reisde met de toestemming van zijn ploeg naar zijn gezin in Eritrea.

Zaterdag staat hij aan de start van Milaan-Sanremo. “Zonder twijfel het Monument waar hij dit jaar het meest van droomt”, zegt Maxime Segers, COO van Intermarché-Wanty, aan Het Nieuwsblad.

Maar een maand zonder competitie, dat voorspelt normaal niet veel goeds. “Tijdens zijn afwezigheid in het peloton heeft hij thuis zijn ding kunnen doen. Je kan het als een extra hoogtestage beschouwen.”

Volgens Segers heeft Girmay goed getraind en zijn zijn waarden ook prima. “Maandag is hij teruggekeerd naar Europa en is hij direct naar Milaan gevlogen. Daardoor kan hij de komende dagen het parcours nog een beetje gaan verkennen.”

Ondertussen is het midden maart en wacht de ploeg nog op zijn eerste zege. Of die er meteen komt tegen knallers als Pogacar, Ganna of Van der Poel is maar zeer de vraag.

“Bini is geen Pogacar, maar hij behaalde begin dit seizoen al mooie ereplaatsen en heeft al meermaals getoond dat hij direct goed kan presteren na een trainingsperiode in eigen land. Op de Poggio kwam hij de voorbije jaren nog net te kort, maar in de afdaling belandde hij toch telkens in een mooi groepje. We hopen hem dit keer met de allerbesten te zien meegaan”, besluit Segers.