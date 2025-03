Geen andere keuze meer voor Tim Merlier: Jan Bakelants vindt "dat hij het moet proberen"

Geen Paul Magnier bij Soudal Quick-Step in Milaan-Sanremo, de Fransman heeft nog te veel last van zijn valpartij in Tirreno-Adriatico. Moet Tim Merlier dan toch aan de start komen?

Paul Magnier (20), de nummer twee van de Omloop Het Nieuwsblad en de Ename Samyn Classic, was de vooruitgeschoven man bij Soudal Quick-Step voor Milaan-Sanremo. De Fransman komt dus niet aan de start.

Wie moet hem vervangen? Veel kopmannen op overschot heeft Soudal Quick-Step namelijk niet. Moeten Remco Evenepoel of Tim Merlier dan maar opgetrommeld worden om toch aan de start te komen zaterdag?

Moet Merlier naar Milaan-Sanremo?

"Merlier zeker", zegt Jan Bakelants bij Wielerclub Wattage. "Evenepoel is nog aan het opbouwen." De dubbele olympische kampioen zal pas over een maand weer koersen in de Brabantse Pijl en traint op dit moment in Spanje.

En dus is Merlier de enige overgebleven keuze. De Europese kampioen sprak onlangs echter zijn afkeer uit voor Milaan-Sanremo, ook bij Soudal Quick-Step denken ze dat die koers te zwaar is voor Merlier. Jan Bakelants denkt daar anders over.

"Ik vind dat hij het moet proberen. Hij zit in topvorm en je weet maar nooit." Merlier won dit seizoen al zes keer, niemand in het internationale peloton deed beter. In Parijs-Nice won Merlier nog de eerste twee ritten.