José De Cauwer ziet toprenner sukkelen: "Moet bekeken worden. Zoiets wil je niet meemaken"

Geen Arnaud De Lie in Milaan-Sanremo, de Belgische kampioen koos voor Nokere Koerse en de Grand Prix de Denain. Het draaide echter vierkant bij De Lie.

Omdat het gevoel op training niet top was, besliste Arnaud De Lie om een streep te trekken door Milaan-Sanremo. De Belgische kampioen wilde in Nokere Koerse al koersritme opdoen voor de volgende klassieker.

De Lie moest echter op 45 kilometer van de streep al een eerste keer passen bij een aanval van Philipsen. De Belgische kampioen kwam weer in koers, maar op 11 kilometer van de streep moest hij opnieuw lossen uit het peloton.

Veel twijfels bij Arnaud De Lie

"Dit moet bekeken worden. Hier moet over gesproken worden", zag commentator José De Cauwer bij Sporza toen hij De Lie zag sukkelen. "Jongens, dit is om te wenen voor hem. Zoiets wil je niet meemaken als renner."

Na de Ename Samyn Classic had De Lie twee weken niet gekoerst, zo sloeg hij vorige week Parijs-Nice over. Dat blijkt de Belgische kampioen echter niet veel goeds te hebben gedaan, zag ook De Cauwer.

"Dan word je in Nokere, niet de makkelijkste maar ook niet de zwaarste koers, zo op je nummer gezet. Dat is voor ploegleiders, dokter en iedereen die daarmee bezig is een vraagteken." Doet De Lie straks beter in Denain?