Raakt hij klaar voor Milaan-Sanremo? Bakelants en Boonen zijn het niet eens over Philipsen

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Raakt Jasper Philipsen op tijd klaar voor Milaan-Sanremo? De titelverdediger viel woensdag zwaar in de slotkilometer van Nokere Koerse en moet zijn wonden likken.

De nieuwe aankomst van Nokere Koerse moest het risico op valpartijen verkleinen, maar Jasper Philipsen heeft het toch anders ervaren. Door een domino-effect in het peloton smakte hij tegen de grond, Philipsen stapte meteen de ambulance in.

"Zo zie je dat in een fractie van een seconde al je trainingsarbeid misschien in de vuilbak kan verdwijnen", zegt Jan Bakelants bij Wielerclub Wattage. Hij vreest dan ook voor de titelverdediger van Milaan-Sanremo.

"Hij heeft maar 2 dagen om zich te herzetten. Dat wordt allemaal kort dag. Philipsen heeft met die val iets verloren dat hij nodig heeft om op topniveau mee te kunnen doen tegen Pogacar. Voor Milaan-Sanremo zullen alle puzzelstukken juist moeten vallen voor hem."

Boonen ziet het toch goedkomen voor Philipsen

Ook Tom Boonen, die Philipsen goed kent, ziet het als een stevige tegenslag. Want Philipsen maakte heel wat indruk in Nokere Koerse en reed op kasseien Florian Vermeersch gewoon uit het wiel met een versnelling.

Toch geeft Boonen Philipsen nog wat hoop. "Zelf ben ik ook ooit gevallen op een donderdag in de Driedaagse De Panne. 3 dagen later heb ik de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Maar de ene valpartij is natuurlijk de andere niet."