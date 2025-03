Tom Boonen houdt zich niet in en is kritisch: "Het gevaarlijkste dat er is"

In Nokere Koerse koos de organisatie dit jaar voor een nieuwe aankomst. Die moest veiliger zijn, maar Jasper Philipsen kwam in de laatste kilometer zwaar ten val.

De aankomst van Nokere Koerse lag dit jaar niet meer op de kasseien van Nokereberg, maar wel op de wel op de Waregemsestraat. Dat is een flank van Nokere Berg, waardoor er nog steeds een kleine afdaling is voor er geklommen moet worden.

"Elke aankomst heeft zijn voor- en nadelen. Maar de nieuwe aankomst van Nokere Koerse is zeker niet veiliger dan de vorige finish", zegt Tom Boonen bij Wielerclub Wattage. "Een lange rechte aankomst met een afdaling in is het gevaarlijkste dat er is."

Nieuwe aankomst Nokere Koerse niet veiliger

Doordat er in de laatste kilometer geen bochten meer zaten, werd het peloton niet op een lint getrokken. Daardoor ontstond er een golfeffect in het peloton, waardoor volgens Boonen Jasper Philipsen tegen de grond ging.

"De achterste renners zaten dus al 300 of 400 meter te freewheelen en wilden naar voren, terwijl de voorste renners zichzelf bergop kapot reden", zegt Boonen. "Het gevolg is dat de voorste renners erdoor zakten en de achterste renners naar voren kwamen.

"En daar was niet veel ruimte voor." Een zware valpartij was het gevolg, Jasper Philipsen moest genaaid worden aan zijn hand. Vandaag zal de titelverdediger beslissen of hij aan de start komt van Milaan-Sanremo.