Komt het goed voor Milaan-Sanremo? Jasper Philipsen onthult welke impact zijn blessures hebben

Titelverdediger Jasper Philipsen staat zaterdag dan toch aan de start van Milaan-Sanremo. Ondanks zijn val in Nokere Koerse woensdag wil hij zijn kansen verdedigen.

Het zag er even slecht uit, maar Jasper Philipsen kon donderdag dan toch afreizen naar Italië voor Milaan-Sanremo. De titelverdediger was een dag eerder zwaar ten val gekomen in de slotkilometer van Nokere Koerse.

"Met een gehechte hand en schaafwonden wordt het verre van comfortabel, maar gelukkig is de pijn niet ondraaglijk", blijft Philipsen wel hoopvol. Donderdagochtend kon Philipsen alweer fietsen, zonder veel stijfheid.

Twijfels bij Philipsen voor Milaan-Sanremo

Philipsen komt dus gewoon aan de start van Milaan-Sanremo en wil het proberen. Zal hij zijn ambities niet moeten terugschroeven, want een zware valpartij enkele dagen voor een koers van bijna 300 kilometer is niet ideaal.

"Milaan-San Remo is nooit een gemakkelijke wedstrijd om te winnen. Vorig jaar viel alles op zijn plek voor mij." Philipsen houdt er dan ook rekening mee dat het dit jaar helemaal anders kan zijn en hij niet kan strijden voor de zege.

Met Mathieu van der Poel, die won in 2023 en ook Kaden Groves heeft Alpecin-Deceuninck nog twee troeven in handen voor Milaan-Sanremo. "Als ik me niet geweldig voel in de finale, zal ik de ploeg met plezier steunen."