Opvallende mening van Philippe Gilbert gecounterd door andere Belgische ex-renner: "Ik zet Mathieu van der Poel op nummer 1"

Mathieu van der Poel zal graag horen dat een Belgische ex-renner hem resoluut op nummer 1 zet voor Milaan-Sanremo. Het is niet Philippe Gilbert, want die gelooft als één van de weinigen dat Pogacar de rest niet moet lossen om te kunnen winnen.

Pogacar en Van der Poel zijn de favorieten van Gilbert, maar hij gelooft vooral in die eerste. "Ja, hij verschijnt al enkele edities aan de start met de ambitie om te winnen. Hij begint het parcours te kennen. Hij woont in Monaco, de finale zal hij dus wel geregeld rijden", ziet Gilbert in het RTL sports-programma Dans le Peloton nog een voordeel voor de Sloveen. "Pogacar zal er dit jaar heel dicht bij zijn."

Met Kévin Van Melsen spreekt nog een andere Belgische ex-renner zich uit over de kansen van Pogacar. "Ik zet hem op de derde plaats. Hij behoort natuurlijk tot de favorieten, maar ik zet Mathieu van der Poel op nummer 1. Hij heeft niet enkel in de Tirreno maar sinds het begin van het seizoen getoond dat hij er staat en in vorm is. Hij heeft in de Tirreno niet te veel risico genomen, zeker niet in de rit die Olav Kooij gewonnen heeft."

Van der Poel riskeert nog niet alles

Van Melsen is ervan overtuigd dat Van der Poel in die spurt Kooij had kunnen kloppen. "Er was nog plek om hem te passeren, maar Mathieu wilde niet alles riskeren met het oog op de klassiekers. En dan heb je nog Ganna, een sterke beer die goed klimt. Pogacar mag niet wachten op een massasprint, ook al is hij zelf heel snel aan de meet."

Gilbert onderstreept de sprintsnelheid van Pogacar. "Je mag niet vergeten dat hij vorig jaar niet ver achter Philipsen, dé specialist, eindigde in de sprint. Zoals Kévin zegt: Pogacar is heel snel. Bovendien is het in Sanremo geen gewone sprint. Er speelt veel vermoeidheid mee, je verliest explosiviteit. De echte sprinters hebben niet meer die versnelling in de laatste honderd meter die ze anders nog in de benen hebben."

Uitgesproken standpunt van Gilbert

Gilbert rondt af met een standpunt dat nog door weinig andere analisten uitgesproken is. "Pogacar is in staat om een sprint in een groep van vijftien à twintig renners te winnen."