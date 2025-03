Ploegmaat Robbe Ghys wijst schuldige aan voor zware valpartij van Jasper Philipsen

Jasper Philipsen ging in de slotkilometer van Nokere Koerse zwaar tegen de grond. De titelverdediger kan wel starten in Milaan-Sanremo, maar optimaal zal het toch niet zijn.

Om de finale van Nokere Koerse veiliger te maken werd er dit jaar uitgeweken van Nokereberg naar de Waregemsestraat. Dat moest ervoor zorgen dat er minder gevallen zou worden, maar toch was het opnieuw prijs.

Volgens Tom Boonen is de nieuwe aankomst dan ook even gevaarlijk als de vorige. "Een lange rechte aankomst met een afdaling in is het gevaarlijkste dat er is", zei Boonen bij Wielerclub Wattage.

Ghys wijst renners als schuldige aan voor val Philipsen

Robbe Ghys, ploegmaat van Jasper Philipsen en woensdag ook aanwezig in Nokere Koerse, vindt de organisatie geen schuld treft. Met de nieuwe aankomst van Nokere Koerse is niets mis, hij wijst naar de renners zelf.

"Er zitten renners tussen die in herhaling vallen en vaak de aanleiding zijn voor de valpartijen. Namen ga ik echter niet noemen. Het peloton weet over wie ik het heb", zegt Ghys bij Het Nieuwsblad.

"Door hun risicovol gedrag hypothekeren ze de rest van het seizoen voor veel renners." Voor Philipsen bleven de gevolgen van zijn valpartij beperkt tot schaafwonden, maar optimaal is het toch niet voor Milaan-Sanremo.