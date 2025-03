Dure horloges en Lamborghini's: Mathieu van der Poel bijt van zich af over leven vol luxe

Mathieu van der Poel pakt niet alleen uit op de fiets, maar ook ernaast. En dat doet de voormalige wereldkampioen ook zonder schaamte.

Voor Mathieu van der Poel is het leven naast de fiets ook bijzonder belangrijk. Hij ontspant onder meer met golfen, na zijn zevende wereldtitel veldrijden ging Van der Poel ook een weekje skiën met zijn vriendin en enkele vrienden.

"Voor mij is het heel belangrijk om na een doel even stoom af te blazen. Als je me dat afneemt, komt dat zeker niet ten goede van mijn prestaties en ik denk dat de ploeg dat ook wel begrijpt", zegt Van der Poel bij Algemeen Dagblad.

Van der Poel over luxeleven

Van der Poel waagde zich ook aan heliskiën, waarbij je met een helikopter naar de top van een berg wordt gebracht. Luxe, iets waar Van der Poel wel graag van geniet. Een duur horloge rond zijn pols of een Lamborghini, Van der Poel heeft het ook graag.

"Ik trek me minder en minder aan van alles wat anderen zeggen of vinden. Ik doe waar ik zin in heb", zegt Van der Poel daar over. "Daar heb ik hard voor gewerkt, dus daar hoef ik me ook niet voor te schamen."

Van der Poel wil wel met de voeten op de grond blijven staan, hij wil zich ook niet echt als een ster gedragen. "Ik denk dat niemand er echt mee bezig is een ster te zijn, toch? Ik in ieder geval niet."