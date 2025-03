Jan Bakelants streng voor de vrouwen: "Geen echte structuur in die ploegen"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Bij de vrouwen wordt het afwachten wat we gaan krijgen in Milaan - SanRemo. De race is zo'n 160 kilometer lang en het is de vraag in hoeverre het peloton uit elkaar zal worden gereden of niet.

Bij de mannen zijn we ondertussen alweer in een soort geijkte positie terechtgekomen, maar bij de vrouwen wordt dat nog wat koffiedik kijken. Kunnen de Cipressa en de Poggio de rensters echt veel pijn doen? Dat is nog maar de vraag. Passiviteit "Ik vraag me echt af hoe ze daar gaan koersen", aldus Tom Boonen bij Wielerclub Wattage. Jan Bakelants vermoedt dat de passiviteit ook deze keer mogelijk kan regeren. "Niemand bij de vrouwen komt met een echt uitgekiend plan van aanpak. Ze zullen vermoedelijk samenblijven tot op het einde." Structuur? Hoe meer passiviteit, hoe meer kans mogelijk ook voor Lorena Wiebes? Marc Uytterhoeven diepte meteen wat zaken op uit het verleden bij de mannen. In 1980 won Gavazzi een massasprint, daarna gebeurde dat nooit meer tot Zabel in 1997. "In die periode waren de Cipressa en de Poggio genoeg om het verschil te maken. Wat kunnen die vrouwen nu?" Waarop Bakelants opnieuw: "Er ontbreekt vaak een renster die zich helemaal opoffert voor een ploegmate en het tempo al eens enorm omhoog laat gaan. Er zit nog geen echte structuur in die ploegen."