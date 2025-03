Lotte Kopecky komt met heel stevige uitspraak voor Milaan - SanRemo

Lotte Kopecky begint zaterdag aan haar seizoen in Milaan-Sanremo. De wereldkampioene komt echter terug van een hoogtestage en weet ook zelf niet goed wat ze moet verwachten.

Ze heeft er lang op gewacht, maar zaterdag mag Lotte Kopecky eindelijk nog eens rugnummers opspelden en koersen. Met Milaan-Sanremo wil wereldkampioene Kopecky meteen een grote vis binnenhalen.

Moeilijke keuze

Wat het parcours betreft, 160 kilometer en dezelfde finale als de mannen, is Kopecky tevreden. "Iedereen denkt aan dezelfde scenario's als bij de mannen, maar het zal ervan afhangen hoe de klimmetjes aangepakt zullen worden."



"En de afdalingen zullen ook belangrijk worden. Ik zie mezelf wel als iemand die dat goed kan. Maar het zal afwachten zijn hoe ik me zaterdag voel", aldus Lotte Kopecky in haar reactie op Sporza vooraf aan de wedstrijd.

Vorm tot in Luik?

"Ik kom net terug van een hoogtestage, dus het is koffiedik kijken of ik meteen op die stimulans reageer", beseft de Belgische.

Kopecky wil dit seizoen ook niet al te vroeg in vorm zijn. Het eerste grote doel is Luik-Bastenaken-Luik."Ik begin wat later aan mijn seizoen omdat ik goed wil zijn in de Ardennenklassiekers. Door wat later te beginnen, hoop ik mijn vorm tot in Luik aan te kunnen houden."