Patrick Lefevere heeft het over grote hervormingen in wielerwereld: "Geld stinkt niet"

Er gaan opnieuw wilde plannen om in het wielrennen. Zo zouden sponsors uit Saoedi-Arabië de Giro gaan overnemen. Patrick Lefevere valt niet achterover van het nieuws en heeft ook heel wat te zeggen over de zaak.

"Ik las dat het Saudische PIF - het Public Investment Fund - hoofdsponsor wordt van de Giro. Dat is, om het zacht uit te drukken, geen bericht waar ik van achterover val", opende Patrick Lefevere zijn column in Het Nieuwsblad.

Stevig project

Volgens Lefevere kadert een en ander in het project van One Cycling, waarmee ze een soort Champions League in het wielrennen willen oprichten. Het bedrijf zou zo'n 100 miljoen euro per jaar willen investeren in het wielrennen voor een periode van drie jaar.

Giro, Lombardije en Milaan - San Remo zijn de koersen waarop voorlopig gemikt wordt, al zou de ASO ook kunnen aansluiten later voor een aantal andere koersen.

Geld stinkt niet

"Ik las dat Soren Waerenskjold dit jaar om 'ethische redenen' niet wilde starten in de Saudische Alula Tour. Iedereen heeft het recht op zijn mening, maar daarom hoef ik er nog niet mee akkoord te gaan. Ik ben aanhanger van het uitgangspunt dat geld niet stinkt."

"De Saudi's zitten in alle sporten, waarom zou het wielrennen zich ervan af moeten wenden? Als Soren Waerenskjold elke dag de krant leest, zal hij dezer dagen veel koersen van zijn programma moeten schrappen.”