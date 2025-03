📷 Eli Iserbyt laat maand na operatie nog eens van zich horen: "Voel me langzaam beter, maar..."

Eli Iserbyt werkt hard aan zijn comeback na zijn operatie. Hij ging vorige maand onder het mes en hoopt binnenkort opnieuw op de fiets te zitten.

Het volledige veldritseizoen worstelde Eli Iserbyt met een vervelende blessure,wat uiteindelijk een vernauwing van de liesslagader bleek te zijn. De voormalige Belgische kampioen veldrijden moest eind februari onder het mes.

"Uit een aantal fietsproeven bleek dat er in het linkerbeen minder bloedcirculatie aanwezig is", zei ploegarts Frank De Winter over de blessure van Iserbyt. "Een onderzoek bevestigde de verminderde bloeddoorstroming in de liesslagader."

"Dit bleek een duidelijke verklaring voor de verminderde prestaties, die totaal niet overeenstemden met het normale niveau van Eli." Intussen zijn we alweer een maand na de operatie van Iserbyt, die ook met een update kwam.

Iserbyt laat van zich horen

"Niet mijn normale ‘offseason’. Het is vier weken geleden dat ik mijn slagader heb laten opereren. Ik begin me langzaam beter te voelen, maar het duurt nog twee weken voordat ik weer kan fietsen!", schrijft Iserbyt op zijn sociale media.

Al ziet Iserbyt ook de positieve kant van zijn revalidatie in. "Toch geniet ik van de tijd met mijn familie." Pas over zes maanden moet Iserbyt er weer helemaal staan, wanneer het veldritseizoen weer voor de deur staat.