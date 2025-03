Maakte Van Aert de foute keuze? Bakelants ziet plots stevig "moreel nadeel"

Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar maakten bijzonder veel indruk in Milaan-Sanremo. Wout van Aert was er niet, maar maakte hij daarmee de juiste keuze?

Voor het tweede jaar op rij liet Wout van Aert verstek gaan voor Milaan-Sanremo. Hij is zich met een hoogtestage aan het voorbereiden op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, waar hij eindelijk eens wil scoren.

De vraag is echter of dat zal lukken. Van der Poel en ook Pogacar maakten in Milaan-Sanremo wel heel veel indruk. Jan Bakelants, goede vriend van Van Aert, vreest dan ook dat de boodschap hard zal zijn aangekomen.

"Ik zou op dit moment niet graag in zijn schoenen staan", zegt Bakelants bij HLN. "Na deze vertoning kan ik me voorstellen dat een terugkeer in competitie tegen deze renners, vrijdag in de E3 Saxo Classic, geen fijn idee is."

Pogacar en Van der Poel in het voordeel op Van Aert?

Van Aert koos er dus voor om Milaan-Sanremo dit jaar opnieuw niet te rijden. Onbegrijpelijk vond Michel Wuyts dat, omdat Milaan-Sanremo misschien wel het monument is wat Van Aert het beste aankan.

Ook Bakelants ziet de afwezigheid van Van Aert nu misschien wel in zijn nadeel spelen. "Soms kan ergens níet aanwezig zijn je een moreel nadeel bezorgen. Ook al beweer je daar zelf immuun voor te zijn."