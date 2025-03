Nu al over en uit voor Van Aert? Vannieuwkerke ziet het somber in na Milaan-Sanremo

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Milaan-Sanremo leverde opnieuw een spektakel op tussen Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar. Voor Wout van Aert is het duidelijk dat hij in topvorm zal moeten terugkomen van zijn hoogtestage.

Net als vorig jaar geen Wout van Aert in Milaan-Sanremo, hij bereidt zich op Tenerife voor op de belangrijkste klassiekers. Dat deed hij ook vorig jaar, toen moest hij het onderspit delven tegen Van der Poel in de E3 Saxo Classic.

Die wedstrijd wordt ook de eerste Van Aert na zijn hoogtestage. Die duurt nog tot begin volgende week, pas enkele dagen voor de E3 Saxo Classic keert Van Aert terug naar België om opnieuw te koersen.

Kan Van Aert Van der Poel en Pogacar kloppen?

Volgens Karl Vannieuwkerke wordt het dit jaar nog moeilijker voor Van Aert om Van der Poel en Pogacar te kloppen. "Ik denk dat er op een berg in Tenerife perfect werk geleverd zal moeten zijn", zegt hij bij Sporza.

"Wout van Aert is gewaarschuwd: hij zal beter moeten zijn dan datgene wat we het laatste jaar van hem gezien hebben." Al bewees Van Aert de voorbije jaren wel dat hij altijd goed terugkomt van een hoogtestage.

Of dat voldoende zal zijn om Van der Poel en Pogacar te kloppen is maar de vraag. In het openingsweekend kon Van Aert het verschil nog niet maken, het zal dus een pak beter moeten om zijn twee rivalen te kloppen.