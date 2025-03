Wat is er aan de hand met Arnaud De Lie? Ruben Van Gucht onthult totaal verkeerde aanpak

Er zijn opnieuw veel twijfels over Arnaud De Lie. De Belgische kopman en kopman van Lotto lijkt opnieuw tekort te komen dit voorjaar.

86ste in de Omloop Het Nieuwsblad, 14de in de Ename Samyn Classic, 69ste in Nokere Koerse en 9de in de GP de Denain. Die laatste koers was al iets meer hoopgevend, maar toch zijn er veel twijfels over Arnaud De Lie.

"Ik denk dat ze bij Lotto momenteel niet weten uit welk hout pijlen te maken", zei Jan Bakelants bij Wielerclub Wattage. "De Lie had al Milaan-Sanremo geschrapt uit zijn programma. Bij Lotto weten ze dus meer dan wij weten en voelen ze dat hij niet in orde is."

"Telkens als we De Lie verwachten in de klassiekers, valt hij tegen. Het begint een tendens te worden", stelt Bakelants vast. "Vorig jaar was het exact hetzelfde. Toen bleek nadien wel dat hij de ziekte van Lyme had."

Wordt De Lie te veel gepamperd?

Volgens Ruben Van Gucht zou het probleem veel meer liggen bij de aanpak van Lotto met De Lie. "Ik hoor dat hij heel erg gepamperd wordt", zegt Van Gucht. "De Lie zou veel priviléges krijgen."

"Zo mag hij bijvoorbeeld kiezen welke trainer hij onder de arm neemt en die coach wordt dan binnengehaald bij de ploeg." Afwachten of die aanpak de goede blijkt te zijn voor De Lie dit voorjaar.