Demi Vollering kaart probleem aan na Milaan-Sanremo Donne: "Er is nog een hoop werk te doen"

De vrouwen mochten zaterdag voor het eerst hun versie van Milaan-Sanremo rijden. Voor Demi Vollering is er echter nog één iets wat nog stevig kan verbeteren.

Met een vierde plaats viel Demi Vollering net naast het podium in Milaan-Sanremo Donne, maar de Nederlandse nam onderweg ook niet veel initiatief om aan te vallen, niet op de Cipressa en niet op de Poggio.

Vollering stelde achteraf dat ze de frustratie van Tadej Pogacar nu beter begrijpt, want voor klimmers is het moeilijker om het verschil te maken in Milaan-Sanremo. Toch klaagde Vollering nog iets anders aan, namelijk het prijzengeld.

Geen gelijk prijzen geld voor mannen en vrouwen

"We krijgen, en dat is wel teleurstellend, hier maar 11 procent van wat de mannen krijgen. Dat is een wel heel groot verschil... " Voor haar vierde plaats in Milaan-Sanremo Donne kreeg Vollering het schamele bedrag van 676 euro.

De nummer vier bij de mannen, Michael Matthews, kreeg daar nog 2.500 euro prijzengeld voor. Winnaar Mathieu van der Poel kreeg ook 20.000 euro, zijn landgenote Lorena Wiebes moest tevreden zijn met 2.256 euro.

"Niemand van ons rijdt voor het prijzengeld, maar als er gesproken wordt over gelijke kansen, willen we die ook wel echt krijgen. Dat zit ‘m ook in kleine dingen, zoals het prijzengeld. Het laat wel zien dat we er nog niet zijn. Er is nog een hoop werk te doen."