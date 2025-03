Ganna droomt van Parijs-Roubaix, maar heeft één grote voorwaarde nodig tegen Van der Poel

Filippo Ganna was in Milaan-Sanremo de enige die Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar kon volgen. Kan de Italiaan dit voorjaar nog eens uitblinken?

Met ritwinst in de tijdrit en een tweede plaats in het eindklassement in Tirreno-Adriatico en zijn tweede plaats in Milaan-Sanremo lijkt Filippo Ganna in hoogvorm te zitten. De Italiaan focust dit jaar ook volledig op de weg.

Ganna wil zijn vorm dan ook verzilveren in de kasseiklassiekers. In de E3 Saxo Classic, Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix komt de Italiaan al zeker aan de start. Bij de beloften won Ganna Parijs-Roubaix, twee jaar geleden werd hij zesde bij de profs.

Ganna droomt van Parijs-Roubaix

"Het is na Milaan-Sanremo dan ook zijn tweede hoofddoel dit voorjaar. Al wordt het daar moeilijk om Van der Poel te verslaan", zegt de Italiaanse wielerjournalist Ciro Scognamiglio (La Gazzetto dello Sport) bij Sporza.

"Maar Van der Poel heeft natuurlijk veel meer adelbrieven in de Hel." Volgens Scognamiglio moet Ganna vooral hopen op een droge en stoffige editie van Parijs-Roubaix. "Hij houdt ervan om in mooi weer te koersen."

"In de regen is Van der Poel extra in het voordeel met zijn crosscapaciteiten." Wordt de Italiaan straks een grote concurrent van Mathieu van der Poel, Wout van Aert en misschien Tadej Pogacar?