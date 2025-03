Belangrijke week voor Soudal-QuickStep: "Daar moeten we eerlijk in zijn"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Soudal-QuickStep kijkt met veel ambitie uit naar deze week. Classic Brugge-De Panne en in Gent-Wevelgem zijn twee belangrijke koersen.

Deze week moet Soudal-QuickStep weten te scoren in de Classic Brugge-De Panne en in Gent-Wevelgem. Daarvoor wordt gekeken naar sprinter Tim Merlier.

“Daar moeten we eerlijk in zijn. De wedstrijden waarin Tim aan de start staat en waarin we naar een sprint gaan, dat zijn de koersen waar wij als ploeg vol op moeten mikken”, klinkt het bij ploegleider Iljo Keisse aan WielerFlits.

De voorbije jaren hebben duidelijk gemaakt dat de ploeg van Jurgen Foré niet veel te zoeken heeft in de Ronde van Vlaanderen en E3 Prijs. “Waar we de laatste jaren in alle eerlijkheid soms zijn weggereden.”

Merlier heeft dit jaar al laten zien dat hij goed bezig is. Hij klopte zelfs al enkele keren Jonathan Milan en is duidelijk de snelste man van het moment.

“In alle sprints die we gezien hebben, is Merlier duidelijk snelste, ja. Lidl-Trek heeft voor Jonathan Milan wel een imposante trein. En Milan zelf is ook heel indrukwekkend. Maar als ze op gelijke voet kunnen beginnen, met andere woorden: als Tim goed gebracht wordt, dan haalt hij het ook tegen Milan.”