Geen medelijden met Jasper Philipsen: "Zelfs fit had hij het niet aangekund"

Jasper Philipsen heeft zijn winst van vorig jaar in Milaan-Sanremo niet kunnen overdoen. Op de Cipressa moest hij de rol lossen.

Er werd zeer stevig gekoerst in Milaan-Sanremo en dat mocht de winnaar van vorig jaar, Jasper Philipsen, aan den lijve ondervinden. Op de Cipressa moest hij afhaken.

Er werd razendsnel gekoerst en achteraf was te horen dat zijn valpartij in de slotkilometer van Nokere Koerse wel eens een groot deel van de uitleg zou kunnen zijn waarom het niet lukte voor Philipsen om te volgen.

Maar Jelle Vanendert denkt daar anders over. “Ik durf te zeggen dat zelfs een fitte Philipsen dat tempo niet had aangekund”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg. “Kijk, we hebben in Nokere gezien dat Jasper over een superconditie beschikt. Dat hij moest lossen op de moordende Cipressa was te verwachten.”

“Zijn lichaam vraagt op dit moment te veel energie om zijn wonden te laten herstellen. Hij heeft even rust nodig om dat herstel vlotter te laten verlopen, maar daarna komt hij er ongetwijfeld weer bovenop. Die topvorm kan hij niet kwijt zijn”, besluit Vanendert.