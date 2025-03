"Ik vind dat geen dwaas voorstel": Foré akkoord met idee om koers veiliger te maken

Veiligheid in de koers, het blijft een belangrijk thema. Toch is het niet vanzelfsprekend om grote veranderingen door te voeren.

Heel wat potentiële sponsors haken volgens José De Cauwer af, omdat de koers niet veilig genoeg was. Ook dit weekend waren er in Milaan-Sanremo passages waar veel te hard gereden werd.

“Het beperken van verzetten is voor mij een no-brainer. Kijk naar de valpartij met onder anderen Wout van Aert in Dwars door Vlaanderen. Ze rijden negentig per uur en nog schakelen ze bij”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

“Matej Mohoric die Milaan-Sanremo wint omdat hij in de afdaling van de Poggio bij wijze van spreken twee keer aan de dood ontsnapt, dat mogen we toch niet normaal vinden? Voor mij zou het een regel moeten zijn dat de finish ten minste tien kilometer na de laatste afdaling ligt.”

Heel wat ideeën werden al aangebracht, maar vaak worden die gewoon weggelachen. Marcel Kittel heeft zo ooit het voorstel gedaan om renners precies als in de atletiek tegen elkaar te laten sprinten in sprintlanes, waarbij je binnen de lijnen moet blijven.

“Ik vind dat geen dwaas voorstel”, gaat Foré verder. “Het zal helpen om te zien of een aankomst al dan niet rechtdoor ligt en je kan aparte vakken tegen de nadar maken voor de lead-outs. Hoe vaak hebben we geen valpartij gezien door een lead-out die plots zijn benen stilhoudt? Op de autostrade mag je toch ook geen veertig rijden als iedereen naast je honderd per uur rijdt?”