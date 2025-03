Nog meer spektakel op komst? Extra topper voor de E3 Saxo Classic

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Harelbeke mag zich opmaken voor een bijzondere editie van de E3 Saxo Classic. Er staat nog een extra toprenner op de deelnemerslijst.

Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar en Wout van Aert hadden al bekendgemaakt dat ze vrijdag in Harelbeke de E3 Saxo Classic rijden.

Maar de drie grote tenoren zouden nog een toprenner naast hen krijgen. Het Nieuwsblad meldt immers dat ook Filippo Ganna vrijdag aan de start zal staan.

Ganna is dit voorjaar al in goede doen op de weg. De Italiaanse topper reed zich afgelopen weekend nog naar de tweede plek in Milaan Sanremo.

Op de gespecialiseerde website Pro Cycling Stats staat de renner van INEOS Grenadiers alvast op de startlijst van het team voor de E3 Prijs. De ploeg bevestigt voorlopig dat Ganna deelneemt, “zoals het er nu voor staat”, klinkt het in de krant.