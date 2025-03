Roglic zit nog steeds met veel twijfels: "De komende dagen zullen belangrijk zijn"

Primoz Roglic is deze week eindelijk weer in koers. Hij rijdt de Ronde van Catalonië en die heeft een duidelijke bedoeling.

Primoz Roglic is opnieuw in competitie. De Sloveen startte maandag in de Ronde van Catalonië om te zien hoever hij staat. Alles is immers gericht op deelname aan de Giro d’Italia.

In een gesprek met Rtvslo uit zijn thuisland blikt Roglic vooruit op wat hem deze week allemaal te wachten staat in Spanje. “We zullen zien hoe goed ik ben, met de andere grote namen ook aan de start”, klinkt het meteen.

Zo is Ayuso van de partij. Hij zet ook volop in op de Giro. “Als de wedstrijd voorbij is, kunnen we denk ik wel een aantal conclusies trekken. Maar ik heb goed getraind en de voorbereiding als ploeg is heel soepel verlopen. Ik heb in ieder geval heel veel zin om eindelijk weer wat wedstrijdkilometers te maken.”

Meten is dus weten. “De komende dagen zullen belangrijk zijn om samen met mijn teamgenoten goed te koersen. Daarnaast kunnen we ook kijken waar het nog aan ontbreekt in het team, zodat we ons daar in de komende weken op kunnen focussen.”

In de Volta ao Algarve werd Roglic achtste. Het was niet eenvoudig, zeker omdat hij toen geen goede voorbereiding kende. “Ik ben nu al een stuk beter, maar of dit genoeg is voor eindwinst, het podium of enkele goede dagnoteringen, weet ik op dit moment niet”, besluit hij.