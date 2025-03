Tragisch nieuws! Belgische mountainbiker overlijdt in koers waar Greg Van Avermaet reed

Geen goed nieuws over Ronny Raeymakers. Onze 51-jarige landgenoot overleed nadat hij onwel geworden was in de derde etappe.

In Zuid-Afrika is Ronny Raeymakers overleden. Hij kreeg in hitteberoerte in de derde etappe op woensdag 19 maart en overleed in het ziekenhuis aan de gevolgen. De Cape Epic is een loodzware mountainbikewedstrijd die al meer dan 20 jaar bestaat. In acht dagen moeten duo’s de koers rijden. Het was al de derde keer dat Raeymakers deelnam aan deze wedstrijd. Hij vormde een duo samen met Ben Elst in de categorie Grand Masters, voor mannen van boven de 50 jaar. Dit jaar was ook Greg Van Avermaet van de partij op de Cape Epic. Op het moment dat Raeymakers de hitteberoerte kreeg was de temperatuur boven de 50 graden. De wedstrijd werd die dag stilgelegd door het voorval. Maandagochtend overleed Raeymakers, in het bijzijn van zijn familie. Hij laat een vrouw en twee plusdochters na.