Ex-Tourwinnaar heeft slecht nieuws voor Pogacar en is helemaal verbijsterd: "Daar zou Van der Poel gearresteerd voor moeten worden"

Wij willen nog wel veel vaker genieten van een strijd tussen Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel. Die eerste heeft mogelijk nog niet voor het laatst zijn tanden stuk gebeten op Van der Poel.

Dat denkt Geraint Thomas, blijkt in de meest recente aflevering van de Geraint Thomas Cycling Club. In die podcast blikt Thomas terug op Milaan-Sanremo, een koers die ze bij INEOS natuurlijk hoopten te winnen met Ganna. "Hij deed al wat hij kon. Hij rijdt nog altijd een indrukwekkende sprint. Het is wel duidelijk dat Van der Poel die kloof nam op hem."

In een sprint met drie was Van der Poel wellicht de favoriet en die rol heeft hij waargemaakt door verrassend snel aan te gaan. "Zijn aanzet is gewoon brutaal, daar zou hij voor gearresteerd moeten worden. Hij had de benen om de rest af te houden. Het was een goede move. Ik zou zeggen dat Ganna qua snelheid de evenknie was, maar Van der Poel zat tactisch er bovenop."

Van der Poel kraakte Pogacar bijna

Het koersverloop heeft Thomas ook wel grote ogen doen trekken. "We wisten dat het snel zou gaan op de Cipressa, maar ik had niet gedacht dat die drie een minuut voorsprong zouden hebben op de top. Dat is gek. Ik zou mijn geld erop gezet hebben dat Van der Poel het wiel van Pogacar kon houden, maar hij kraakte hem bijna zelf."

Dat zegt genoeg over de sterkte van Van der Poel. "Zolang Van der Poel in deze vorm verkeert of een Van Aert in topvorm zit, wordt het moeilijk voor Pogacar om hen te lossen. Die klimmetjes zijn niet zwaar genoeg, tenzij het de hele dag regent en het een mentaal en fysiek gevecht is. Zo'n scenario speelt wat meer in het voordeel van Pogacar."

Altijd een (kleine) kans voor Pogacar

Slotconclusie: volgens Thomas zit de eerste zege van Pogacar in La Primavera er nog niet meteen aan te komen. "Het wordt lastig voor hem om Milaan-Sanremo te winnen, maar met de manier waarop hij koerst, is er altijd een kans."