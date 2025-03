Fysieke kracht gekoppeld aan tactisch genie: is dit de beste Mathieu van der Poel ooit? Bakelants geeft heel opvallend antwoord

Zien we nu de beste Mathieu van der Poel ooit aan het werk? Die vraag mogen we ons stilaan stellen na de manier waarop hij het afmaakte in Milaan-Sanremo en met wat er nog aankomt in het achterhoofd.

Het is een pakket aan ongelooflijke capaciteiten dat Van der Poel toelaat om de zeges in Monumenten op te stapelen. Hij heeft de fysieke kracht, hij kan over de limiet gaan bij het afzien. En daarnaast etaleert hij tactisch een geniaal meesterschap. Dat hebben we nu al verschillende keren gezien, vooral als het aankomt op een sprint.

Milaan-Sanremo 2025 was daar nog maar eens een bewijs van. Daarom is ook in de podcast Wuyts & Vlaeminck voorgelegd of dit de beste Mathieu van der Poel ooit is. "Goh, dat is heel moeilijk te zeggen. We hebben er al heel veel straffe nummers van gezien. Laat ons niet vergeten dat hij twee jaar geleden ook won op een fantastische manier, na het verschil te maken op de Poggio", repliceert Jan Bakelants.

Van der Poel haalt consistent hoog niveau

De Belgische ex-renner verliest niet uit het oog wat Van der Poel reeds allemaal gepresteerd heeft en wat voor een complete atleet hij is op de fiets. "De zeven wereldtitels in het veld zijn ook iets bijzonder. Ik denk gewoon dat we een renner zien die jaar na jaar consistent een hoog niveau heeft gehaald. Hij heeft weinig tegenslag gekend, waardoor zijn groeiproces nooit echt onderbroken is."

Van Bakelants weten we dat hij een grote interesse heeft in de economie en hij trekt ook een merkwaardige vergelijking. Het brengt hem tot het formuleren van een theorie over de prestaties van VDP. "Hij wint omdat hij jaar na jaar winst maakt op de conditie die hij het jaar voordien heeft gewonnen. Dat beginnen we nu echt te zien."

Voortdurende progressie bij Van der Poel

Dat zorgt dus wel voor een voortdurende progressie bij Van der Poel, wat ongetwijfeld zal resulteren in een verbluffend palmares aan het einde van zijn carrière, voor zover dat dit nu nog niet het geval is.