Kamp Van Aert handelt meteen en doet iets heel duidelijk met de indrukwekkende prestaties van Van der Poel en Pogacar

Wat moeten ze nu in het kamp van Wout van Aert denken als ze Van der Poel en Pogacar zo'n sterke indruk zien maken? Beginnen ze dan te panikeren? Neen, integendeel.

Ze zijn bij Visma-Lease a Bike natuurlijk niet blind. Ze hebben ook wel gezien wat zich in Milaan-Sanremo heeft afgespeeld. "Een fantastisch spektakel", noemt Mathieu Heijboer het in Het Laatste Nieuws. "Dat duidelijk maakte dat twee hoofdrolspelers voor de komende weken daar al 100% op de afspraak waren. En er geen twijfel over laat bestaan wie straks de absolute topfavorieten zijn."

Het Head of Performance bij Visma-Lease a Bike benadrukt dat dit niet in het hoofd van Van Aert zal kruipen. "Neen, zeker niet. Het heeft vooral de motivatie bij hem verder aangewakkerd. Uiteraard is het in zekere zin jammer dat hij er zelf geen deel kon van uitmaken. Maar het is niet zo dat wij, als team, en hij nu plots gaan denken: 'oei, we maken totaal geen kans meer'."

Geloof nog intact bij Visma-Lease a Bike

Dat is ook nergens voor nodig, want in de koers kunnen allerlei omstandigheden een impact hebben. Om kans te hebben op slagen, is er bovendien toch een zeker geloof in eigen kunnen nodig. "We erkennen en respecteren dat Pogacar en Van der Poel al hele mooie dingen hebben laten zien. Maar we gaan onszelf daardoor niet kleiner maken."

Wat ze bij de ploeg van Wout van Aert wel doen, is gebruik maken van de situatie om de favorietenrol van zich af te duwen. Heijboer zei al dat Van der Poel en Pogacar de komende weken favoriet zullen zijn. Ook in de E3 Saxo Classic zal Van Aert niet aan de start komen met het gevoel dat hij moet winnen na zijn hoogtestage in Spanje.

Van Aert geen topfavoriet in de E3

"Topfavoriet voor de zege is hij niet, zoveel is duidelijk", tempert Heijboer de verwachtingen voor vrijdag. De nadruk blijft liggen op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.