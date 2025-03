Klassieke superreeks in de maak? Tom Boonen heeft wat te zeggen over Wout van Aert en Mathieu van der Poel

Als we Tom Boonen mogen geloven, is een klassieke superreeks niet onmogelijk. Aan Van der Poel om die te realiseren, aan Van Aert om hem hiervan te houden.

Als vijfvoudig winnaar van de E3 blikt Tom Boonen vooruit op zijn geliefde koers in Het Laatste Nieuws. Van Aert is met zijn twee zeges iemand die de volgende jaren in de buurt van het record zou kunnen komen. Het verschil in aanpak valt wel op: Van Aert was de voorbije weken te vinden op stage in Spanje. Dat was bij Boonen nooit het geval in deze fase van het seizoen.

"Ik ging tijdens het voorjaar nooit op hoogtestage, maar ik denk dat Wout zichzelf goed genoeg kent en weet wat voor hem op dit moment de beste oplossing is in zijn carrière." Het toont ook aan hoezeer het wielrennen geëvolueerd is en wat aan belang heeft gewonnen. In elk geval doen Boonen en Van Aert het op een zeer verschillende wijze.

Van der Poel pakte een mentaal voordeel

Ondertussen oogt Van der Poel reeds ijzersterk. "Mathieu van der Poel was indrukwekkend in Sanremo. De manier waarop hij op de Poggio nog eens antwoordde op Pogacar, terwijl iedereen dacht 'blijf nu toch zitten', was echt knap. Hij heeft daar een mentaal voordeel gepakt op Tadej. Op dit moment is Van der Poel voor mij favoriet voor zowel de E3 Saxo Classic als de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix."

Dat is een uitspraak om u tegen te zeggen. "Daarnaast denk ik wel dat Pogacar in Sanremo nog niet op zijn allerbest was. Die val in de Strade heeft toch wat sporen nagelaten en dat heeft hem wel wat energie gekost." Pogacar zal de E3 niet rijden maar blijft een belangrijke uitdager van Van der Poel in De Ronde. "De vraag is vooral of Sanremo een dipje was."

Van der Poel telkens favoriet

Nu is het uitkijken of Van der Poel zijn favorietenrol ook telkens kan waarmaken in de E3, De Ronde en Parijs-Roubaix.