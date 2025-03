OFFICIEEL: Tadej Pogacar en zijn ploeg hakken definitief de knoop door over Parijs-Roubaix en kondigen beslissing aan

Ook bij de ploeg van Tadej Pogacar maken ze het nu bekend: de knoop over Parijs-Roubaix is doorgehakt. De Sloveen komt aan de start in de Hel van het Noorden.

De officiële communicatie hierover is er gekomen in het kader van de selecties voor de E3 Saxo Classic en Gent-Wevelgem. Die heeft Team UAE deze ochtend bekendgemaakt en de naam van Tadej Pogacar was in die selecties niet te bespeuren. Daar hoorde uiteraard een woordje uitleg bij, aangezien die wedstrijden oorspronkelijk op zijn programma stonden.

"Het initiële plan was om Tadej Pogacar te laten deelnemen aan zowel de E3 Saxo Classic als Gent-Wevelgem. Na overleg met de ploeg is de beslissing genomen dat hij zijn kalender zal aanpassen om te focussen op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Hij mikt op een piekvorm in deze iconische koersen", is de verklaring van UAE.

Parijs-Roubaix bij op programma Pogacar

De Ronde van Vlaanderen stond al langer op het programma van Pogacar. Parijs-Roubaix niet, maar Pogacar zette wel altijd de deur op een kier om zijn debuut te maken op de Franse kasseien. Het was al uitgelekt dat Pogacar wellicht de E3 en Gent-Wevelgem ging skippen om wel Parijs-Roubaix te kunnen rijden. Dat ligt nu dus helemaal vast.

Dit betekent ook dat Tim Wellens in de E3 het kopmanschap zal delen met Nils Politt. "Politt en ik eindigden beiden in de top 10 in de E3 vorig jaar. We weten dat het een koers is die ons kan liggen", heeft Wellens de knop al helemaal omgedraaid. "Als ploeg zijn we heel gemotiveerd voor de boeiende volgende koersweken hier in België."

Belgische ploegmaat als gids voor Pogacar

In Parijs-Roubaix wordt Florian Vermeersch, die andere Belg uit de ploeg, een heel belangrijke hulp voor Tadej Pogacar. Vermeersch is immers al eens tweede geëindigd en kan Pogacar wijzen op de gevaren.