Sep Vanmarcke zet Tadej Pogacar met beide voeten op de grond over Parijs-Roubaix

Tadej Pogacar komt dan toch aan de start van Parijs-Roubaix. Sep Vanmarcke gelooft echter niet dat de wereldkampioen de Hel van het Noorden ook kan winnen.

Geen strijd tussen Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel en Wout van Aert in de E3 Saxo Classic, maar wel in Parijs-Roubaix. De wereldkampioen heeft zijn zinnen gezet op een overwinning op de piste van Roubaix.

Sep Vanmarcke, tweede in 2013, blijft voorzichtig. "Winnen kan altijd, maar ik verwacht Tadej veeleer als podiumkandidaat, niet als winnaar", zegt de ex-renner bij Sporza Daily. Hij legt ook uit waarom hij dat denkt.

Kan Pogacar Van Aert en Van der Poel op het vlakke lossen?

Vanmarcke ziet niet hoe iemand als Pogacar op het vlakke kan wegrijden van Van der Poel en Van Aert. De Sloveen trapt hoge wattages per kilogram lichaamsgewicht, maar dat speelt vooral bergop een rol.

"Ook op het vlakke heeft hij enorm veel inhoud, maar die andere grote mannen hebben meer absoluut vermogen." In Milaan-Sanremo zagen we al hoe moeilijk het was voor Pogacar om Van der Poel te lossen op een licht oplopend terrein.

En Vanmarcke houdt ook rekening met de ervaring van Van Aert en Van der Poel op de kasseien. "Om hen dan op het vlakke en op de kasseien eraf te rijden... Dat kan ik echt niet geloven. Bovendien zijn zij ook sneller in de sprint. Pogacar moét hen dus lossen. Hij zal zeker zijn stempel drukken, maar ik denk echt niet dat hij kan winnen."