📷 Straks strijden tegen Evenepoel en Pogacar? Thibau Nys steekt zijn ambitie niet weg

Nog iets meer dan een week en Thibau Nys mag eindelijk een eerste keer een rugnummer opspelden dit seizoen. In afwachting daarvan ging Nys de Waalse wegen al eens verkennen.

In de GP Miguel Indurain maakt Thibau Nys op 5 april zijn rentree in het peloton, het wordt zijn eerste wegwedstrijd sinds 25 augustus vorig jaar. Daarna focuste Nys zich op het veldritseizoen, waarin hij onder meer Europees en Belgisch kampioen werd.

Nys bracht de voorbije weken door in Spanje om zich voor te bereiden op zijn nieuwe seizoen op de weg. Nys sliep onder meer in een hoogtetent, maar er was ook ruimte voor de nodige ontspanning. Dat toonde Nys onlangs op zijn sociale media.

Nys verkent Luik-Bastenaken-Luik

Intussen is Nys weer in België. Die tijd vult hij nuttig in, zo stond er donderdag een verkenning van het parcours van Luik-Bastenaken-Luik op het programma. Samen met zijn vriendin Anna Eikendal trok Nys naar de Ardennen.

Nys reed onder meer La Redoute (1.6 km aan 8.8%), de beklimming waar Luik-Bastenaken-Luik vaak beslist wordt, al eens omhoog. Kan hij daar op 27 april strijden tegen Tadej Pogacar en Remco Evenepoel?

Na de GP Indurain rijdt Nys ook de Ronde van het Baskenland (7 tot 12 april) in Spanje. Daarna keert hij terug naar onze contreien voor de Amstel Gold Race (20 april), de Waalse Pijl (23 april) en dus L-B-L.