Organisator Classic Brugge-De Panne reageert aangeslagen op vele valpartijen, maar wijst ook naar renners

De Classic Brugge-De Panne werd ontsierd door heel wat valpartijen in de laatste kilometers. Ook voor organisator Bruno Dequeecker deed het pijn aan de ogen.

Geen koninklijke sprint tussen Philipsen, Merlier, Kooij, Milan, Groenewegen en een pak andere toppers in de straten van De Panne. Wel wonden likken na drie stevige valpartijen in de laatste vijf kilometer.

"Dit doet pijn aan mijn hart", zegt organisator Bruno Dequeecker bij Sporza. Het peloton kwam al voor de derde keer voorbij aan de punten waar er gevallen werd, maar iedereen wilde natuurlijk op de eerste rijen zitten.

Organisator wil valpartijen in de toekomst vermijden

Er wordt nu vooral naar het gevaarlijke parcours gewezen, dat deed onder meer ex-bondscoach Sven Vanthourenhout. Volgens Dequeecker is het parcours echter al jaren hetzelfde en wordt het ook gecontroleerd door de UCI.

"Dus dit is een jammerlijke samenloop van omstandigheden. De renners wilden duidelijk allemaal alles geven om te winnen, jammer genoeg heeft dat geleid tot ongelukken." Toch wil de organisator kijken hoe het veiliger kan in de toekomst.

"Die versmalling gaan we moeten evalueren voor volgende editie. Daar kan ik nu niet veel over zeggen. Het zijn de renners die de wedstrijd maken, we zullen moeten samenzitten om te zien hoe het veiliger kan."