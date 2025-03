Ploegleider van Lotto onthult opvallende reden voor tegenvallende prestaties van Arnaud De Lie

Het voorjaar van Arnaud De Lie dreigt alweer in het water te vallen. Dirk De Wolf legde zijn oor te luister bij een ploegleider van Lotto en kreeg een opvallend antwoord.

Na een overwinning in de Ster van Bessèges, een vierde plaats in de Clasica de Almeria en enkele ereplaatsen in de Ronde van de Algarve leek Arnaud De Lie klaar te zijn voor een goed voorjaar. Niets was minder waar.

In de Omloop Het Nieuwsblad werd hij, na onder mechanische pech, uit het peloton gelost en ook in de Ename Samyn Classic en Nokere Koerse kon De Lie geen potten breken. Zijn voorjaar dreigt te mislukken.

Bij Lotto weten ze ondertussen dat ze geen topprestaties meer hoeven te verwachten van De Lie in het voorjaar. Een echte oorzaak voor de mindere vorm van de Belgische kampioen heeft de ploeg op dit moment niet.

Trainde De Lie te veel in Spanje?

Dirk De Wolf kreeg echter een opvallende uitleg van Dirk Demol, ploegleider bij Lotto. "Arnaud heeft te veel in Spanje getraind – twee maanden – en minder thuis. De Lie is te graag bij zijn koeien. Dat is letterlijk wat Dirk Demol mij gezegd heeft", zegt hij bij Wielerclub Wattage.

"De Lie moet meer wegblijven uit Spanje en meer trainen in de Ardennen. En meer bij zijn koeikes zijn." Heeft De Lie dan last van heimwee in Spanje? "Zou dat het puur zijn? Als je daar twee maanden zit, steek je toch twee keer een paar dagen over terug naar België?"