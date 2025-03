Roodhooft baalt van afwezigheid Pogacar in de E3 Saxo Classic, maar grijnst ook

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Geen strijd tussen de 'Grote Drie' in de E3 Saxo Classic, want Tadej Pogacar stuurt zijn kat. En dat kan vooral voor Mathieu van der Poel wel eens een nadeel zijn.

Geen heruitgave van de strijd tussen Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar in de E3 Saxo Classic. De wereldkampioen kiest voor Parijs-Roubaix en daar zal vooral Mathieu van der Poel van balen.

De Nederlander won vorig jaar dan wel de E3 Saxo Classic, de aanwezigheid van Pogacar had het voor Van der Poel allemaal wat makkelijker gemaakt. Dat beseft ook zijn ploegleider Christoph Roodhooft.

"Voor ons is het zeker geen voordeel. Er zal meer naar Mathieu van der Poel gekeken worden", zegt hij bij Het Nieuwsblad. "Maar ik onthoud dat wij al twintig procent van de Monumenten van 2025 gewonnen hebben", grijnst hij.

Nadeel voor Van der Poel of Van Aert en co?

Ex-bondscoach Sven Vanthourenhout ziet toch ook wel wat veranderen voor Van der Poel door de afwezigheid van Pogacar. Hij was er namelijk van overtuigd dat Van der Poel en Pogacar een demonstratie zouden opvoeren in Harelbeke.

"Maar net zo goed verandert het wegblijven van Pogacar veel voor Wout van Aert en de andere favorieten. De kans is groot dat de finale later zal openbreken. Al is Van der Poel iemand die zich daar niet veel van aantrekt."