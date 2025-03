Benji Naesen maakt brandhout van de verwachtingen rond Wout van Aert

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Geen Tadej Pogacar, maar wel Wout van Aert weer in de koers. Al moet hij wel voorbij een ontketende Mathieu van der Poel geraken.

Wout van Aert staat vandaag aan de start van de E3 Saxo Classic. Door de afwezigheid van Tadej Pogacar wordt naar onze landgenoot gekeken om het Mathieu van der Poel lastig te maken.

Alleen verkeert de Nederlander in een gigantische topvorm en zal een hoogtestage van drie weken op Tenerife ook niet voor wonderen zorgen.

Dat vindt alvast Benji Naesen, nadat hij alles wat hij in de eerste koersen van Wout van Aert dit voorjaar zag er ook nog eens bij neemt.

“Ik heb nog altijd vragen bij de positionering van Van Aert. In de Algarve en het openingsweekend had hij daar moeite mee en verloor hij bij elke sprint en kasseiklim posities”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Daardoor tempert hij de verwachtingen fors voor Van Aert. “Nu, voor de E3 heb ik nog wel vertrouwen in Van Aert. Voor de Ronde heb ik nul procent geloof in hem”, besluit hij.