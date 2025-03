Dochtertje Roos (3) heeft hartbrekende boodschap voor papa Tiesj Benoot

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Tiesj Benoot is eindelijk weer in het land. Hij was drie weken op hoogtestage op Tenerife.

Samen met Wout van Aert en Wilco Kelderman werkte Tiesj Benoot een hoogtestage op Tenerife af. De zware trainingen op de Teide doet de renner van Visma Lease a Bike nog altijd met heel veel plezier. Alleen op sociaal vlak is het veel moeilijker dan vroeger, zo moet Benoot wel toegeven. Zeker nu er ook kinderen in zijn gezinnetje zijn. “Twee meisjes die op drie weken tijd zoveel veranderen, zodat ik het gevoel heb dat ik constant momenten uit hun leven mis”, vertelt Benoot aan Het Laatste Nieuws. Dat is totaal anders dan het vroeger was. “Voor ik kinderen had, was een praatje via de videocall met Fien wel oké om de feeling met thuis te blijven behouden, maar met kinderen is het gemis meer intens.” Hij vertelt een hartbrekende boodschap van zijn dochtertje. “Onze oudste dochter, Roos, is nu drie jaar en een paar maanden oud, en wanneer we dan vanuit Tenerife een videocall doen, zegt ze: 'Papa, ik mis jou een beetje. Wanneer kom je weer naar huis?' Dat zijn lastige momenten.”