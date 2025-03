Het grote geheim van Pogacar in Parijs-Roubaix? "Zoals Van Aert en Van der Poel in de cross"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tadej Pogacar heeft officieel laten weten dat hij Parijs-Roubaix rijdt. En pas maar op voor de Sloveen, hij zou meteen de zege kunnen pakken.

Toen Pogacar eerder dit jaar een filmpje postte op sociale media waarop hij het parcours van Parijs-Roubaix aan het verkennen was gonsde het meteen van de speculaties.

En nu, zoveel weken later, is het officieel. De Sloveen zal wel degelijk te zien zijn dit jaar in Parijs-Roubaix. En Pogacar kennende zal dat met de nodige ambities zijn.

Hij komt niet met de ambitie om een figuranterol te spelen naar een koers afgezakt. Aart Vierhouten, ploegleider bij Bahrain-Victorious, gelooft in de kansen van de Sloveen. Hij denkt terug aan het filmpje van de verkenning.

“De lol spatte van zijn gezicht toen hij eraf kwam. Hij zei: 'wow, dit is iets anders dan over stenen rijden.' Na die verkenning zei hij al dat hij ooit wilde terugkeren omdat hij het zo bijzonder vond”, zegt de Nederlander aan Sporza Daily.

En het was opvallend hoe goed Pogacar de kasseien verteerde. “Hij laat de fiets gaan daar waar die fiets naartoe wil. Hij stuurt niet tegen. Hetzelfde als wanneer Mathieu en Wout door het zand rijden in de cross. Dan denk je: hoe doen ze dat? Je moet het een beetje laten gebeuren, en dat heeft hij.”