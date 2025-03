Rampstart voor Soudal Quick-Step in E3 Saxo Classic: drie renners afgevoerd naar het ziekenhuis

Patrick Lefevere is van de partij in Harelbeke, hij kwam met een helikopter aan. De voormalige CEO van Soudal Quick-Step zag zijn ploeg echter alweer in de klappen delen met een valpartij na enkele kilometers in de E3 Saxo Classic.

Dries Van Gestel, Gil Gelders en Jordi Warlop kwamen ten val en moesten de strijd staken. Zij werden alle drie afgevoerd naar het ziekenhuis. Ook de Amerikaan Kevin Vermaercke (Picnic-Post NL) werd afgevoerd naar het ziekenhuis.

Soudal Quick-Step zal de E3 Saxo Classic dus met amper vier renners moeten afwerken. Luke Lamperti, Louis Vervaeke, Casper Pedersen en Pepijn Reinderink moeten de ploeg toch nog een goed resultaat proberen te bezorgen.

Voor Soudal Quick-Step is het de zoveelste klap op korte tijd. Het Franse toptalent Paul Magnier moest geblesseerd afhaken voor de Milaan-Sanremo, in die koers viel Martin Svrcek zwaar in de afdaling van de Cipressa en liep meerdere breuken op.

Woensdag in de Classic Brugge-De Panne ging ook Europees kampioen Tim Merlier tegen de grond. Hij liep een diepe snijwonde op onder zijn knie, die gehecht moest worden. Zijn deelname aan Gent-Wevelgem van zondag is nog onzeker.

Three of our riders are out of the race after a big crash in the opening kilometers of #E3SaxoClassic: @GilGelders, @VgDries and Jordi Warlop.



We'll come back with an update as soon as we have one.