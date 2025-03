Trainer open en eerlijk over Wout van Aert: "Mensen zijn dat vergeten"

Wout van Aert staat vandaag terug in het peloton. Hij wil de laatste rechte lijn richting de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix afwerken.

Drie weken hoogtestage moeten Wout van Aert een boost geven voor de belangrijkste weken van zijn seizoen. Hij start vandaag in de E3 Saxo Classic, maar de grote doelen zijn de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Of zijn voorjaar een mislukking is zonder winst in de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix, dat durft zijn trainer Mathieu Heijboer helemaal niet gezegd hebben.

“Is je voorjaar mislukt als je niet wint, terwijl je hele mooie prestaties levert, je een mooie strijd levert en op het podium eindigt? De stelling is te kort door de bocht om er ja of nee op te antwoorden”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Visma Lease a Bike zet hard in op het winnen van één van die twee wedstrijden en hoopt ook dat het lukt. Toch lijken veel mensen er niet in te geloven en zijn de verwachtingen rond Wout van Aert niet meer zo groot.

“Ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat Wout heel lang geblesseerd is geweest en vorig jaar de strijd niet is kunnen aangaan. Daardoor zijn mensen vergeten hoe goed Wout is”, gaat hij verder.

“Al ontken ik niet dat Van der Poel en Pogacar erbovenuit steken en we als team na het openingsweekend huiswerk hebben gehad. Maar we liggen niet in de touwen omdat zij zo’n mooie Milaan-Sanremo hebben gereden en hebben er vertrouwen in dat Wout de strijd met hen kan aangaan”, besluit hij.