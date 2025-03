Wout van Aert antwoordt op kritiek met opvallende grap en verbindt duidelijke conclusie aan afwezigheid Pogacar

Wout van Aert krijgt hier en daar kritiek maar is zijn gevoel voor humor nog niet verloren. Dat is gebleken voor aanvang van de start van de E3 Saxo Classic.

Een serieuze noot is wel zijn conclusie vanwege de afwezigheid van Pogacar in de E3. "Er waren met Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar twee topfavorieten en volgens mij blijft er nu nog één topfavoriet over. Dat verandert de koers wel." En Van Aert dan? "Ik plaats mezelf daaronder. Ik tast nog wat in het duister. De hele koers is superzwaar, maar op de Taaienberg scheurt het toch altijd."

Daar de slag niet missen, is opdracht nummer één. Van Aert heeft Milaan-Sanremo niet gereden maar heeft er vanuit Spanje wel naar gekeken. "Het was een supermooie koers. Het deed pijn aan mijn wielerhart dat ik er niet bij was en zag dat er op de Cipressa werd aangevallen en het zo'n mooie finale was. Het kijken naar koersen wakkert de honger wel aan."

Cynisch grapje van Van Aert

Nu is het dus opnieuw aan Van Aert zelf om te knallen op de fiets. "Eigenlijk train ik liever zodat ik dan naar de koers kan kijken, maar mijn bazen willen dat ik af en toe een koers rijd", is een opvallend grapje dat Van Aert meerdere keren herhaalde in de mixed zone. We zien het enigszins als een cynisch antwoord op de kritiek van Bartoli, die oordeelde dat Van Aert de hele tijd traint maar te weinig levert in de wedstrijden.

Ondanks dat hij zichzelf geen favoriet noemt, legt Van Aert de lat wel hoog in de E3. "Ik hoop het goede gevoel te vinden, het doel is om te winnen. Dit is één van de zwaarste koersen van het jaar, met al die hellingen die elkaar snel opvolgen. Dat zal dit jaar niet anders zijn. Natuurlijk heb ik hier al goed gescoord. Dat geeft vertrouwen, maar elke editie is anders." Door een fietswissel zou het al snel achtervolgen worden.

Andere dynamiek in Parijs-Roubaix

Hij had al gezegd dat de afwezigheid van Pogacar een impact heeft op de E3. De aanwezigheid van de Sloveen zal dan ook een bepaalde invloed uitoefenen op Parijs-Roubaix. "Dat Tadej ook Parijs-Roubaix rijdt, verandert de dynamiek wel."