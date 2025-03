Patrick Lefevere windt er geen doekjes om en is heel streng voor eigen renners

Soudal Quick-Step heeft een (zoveelste) nieuwe domper moeten slikken in de E3 Saxo Classic. Bij een val in de eerste kilometers kwamen drie renners van de ploeg ten val en zij moesten ook opgeven.

Het is nog niet het voorjaar van Soudal Quick-Step. De teller staat weliswaar op negen overwinningen, waarvan zes sprints van Tim Merlier. Maar het liep toch vooral al vaak helemaal verkeerd.

Nieuwe valpartijen

Er was al de zware crash van Paul Magnier en eerder deze week het uitvallen van Tim Merlier. En ook in de E3 Saxo Classic was het opnieuw raak: Dries Van Gestel, Gil Gelders en Jordi Warlop kwamen ten val en moesten de strijd staken. Zij werden alle drie afgevoerd naar het ziekenhuis.

Ook Patrick Lefevere was van de partij in Harelbeke. De voormalige CEO van Soudal Quick-Step is streng voor zijn (gewezen) poulains.

Heel streng zijn

“Ik zal even heel streng zijn: de valpartij gebeurde achteraan in het peloton. En renners van Soudal Quick-Step koersen dominant en dus vooraan. Ook in het begin van de koers", aldus Lefevere in zijn column voor Het Nieuwsblad.

"In de beste Wolfpack-jaren controleerden we van bij de start. In Dwars door Vlaanderen is ooit een groep van tien weggereden, met zes van onze renners erbij."