Adrie van der Poel velt zijn (opvallende) oordeel over Wout van Aert na de E3 Saxo Classic

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert was in de E3 Saxo Classic nog niet in topvorm en werd vijftiende. Adrie van der Poel verdedigt Van Aert echter met het oog op de Ronde van Vlaanderen.

Geen strijd tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert in de E3 Saxo Classic, net als vorig jaar. Van Aert zat slecht gepositioneerd op de Taaienberg en moest strijden in de achtergrond. Hij werd uiteindelijk 15de. Een week voor de Ronde van Vlaanderen en twee weken voor Parijs-Roubaix, de twee monumenten waarin Van Aert wil scoren, gaf Van Aert geen blijk van topvorm. Komt het in die korte tijd wel nog goed? Van der Poel neemt het op voor Van Aert Adrie van der Poel wil echter niet streng zijn voor Van Aert. "Je moet Wout krediet geven. Hij komt net van zijn berg af. Vorig jaar had hij het ook moeilijk in deze koers", zegt hij bij Sporza. Toen werd Van Aert wel derde. Enkele dagen later kwam Van Aert zwaar ten val in Dwars door Vlaanderen en moest hij een kruis maken over zijn voorjaar. Wat hij met zijn vorm had kunnen doen in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zullen we nooit weten. Voor Van Aert is het hopen dat de effecten van zijn hoogtestage de komende dagen hun werk doen. Maar om Van der Poel en Pogacar te kunnen volgen, daar zal toch al een klein wonder voor nodig zijn.