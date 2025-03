Ploeg die in het vizier komt van Van der Poel, met zijn statement over gebrek aan fairplay, verdedigt zich: "Mathieu kent niet alle elementen"

Mathieu van der Poel houdt het na een koers doorgaans heel vriendelijk en diplomatisch maar wilde deze keer eens echt zeggen wat hij dacht. Na een valpartij in het begin van de E3 koerste voornamelijk Groupama-FDJ vol door en dat vond hij niet kunnen.

De mening van Mathieu van der Poel liet weinig aan de verbeelding over. Hoe voelen ze er zich bij Groupama-FDJ nu over dat vooral hun koersgedrag op de korrel wordt genomen door één van de grootste kampioenen? "Mathieu van der Poel kent niet alle elementen", verdedigt Marc Madiot zijn ploeg in Les Grandes Gueules du Sport, een podcast van RMC.

De Fransman legt vervolgens vanuit zijn standpunt uit wat heeft plaatsgevonden. "De E3 is een heel nerveuze koers in het eerste deel. Met een mooie ontsnapping kun je ver geraken in de koers. Het is koers vanaf kilometer nul. Verschillende ploegen en renners vallen aan, want iedereen wil in de ontsnapping zitten. Alles verloopt normaal, tot een valpartij plaatsvindt. De renners die in de vlucht willen zitten, blijven snel rijden."

UCI achtte neutralisatie niet nodig

Ook Groupama-FDJ toont zich dan erg actief. “Op dat moment van de koers hebben we het geluk dat we met vijf man gegroepeerd vooraan zitten. Er is niet speciaal aan de hand, behalve de valpartij achteraan het peloton. De UCI-commissaris moet dan zien of de valpartij zo erg is dat er een neutralisatie nodig is en iedereen de kans moet krijgen om terug te keren."

"Op Radio Tour horen we niets specifiek, mijn renners blijven dus tien-vijftien minuten rijden om bij de eersten in koers te geraken", vervolgt Madiot. "Tegelijkertijd laat achteraan de UCI-commissaris de wagens van de ploegleiders door." Aangezien er geen neutralisatie plaatsvond, leek het normale koerspatroon zich te herstellen.

Groupama-FDJ trekt het boetekleed niet aan

"Renners zijn gegroepeerd aangesloten bij het peloton, zonder dat wij in de ploegleiderswagen wisten dat er nog een tweede peloton achter ons reed", meent Madiot. "We waren ondertussen een twintigtal kilometer na de val. We zaten daar met verschillende renners van verschillende ploegen. We konden moeilijk die drie minuten teruggeven. De koers is dan verder gegaan."