Tim Merlier aan de start van Gent-Wevelgem, maar heeft toch geen goed nieuws

Tim Merlier staat dan toch aan de start van Gent-Wevelgem. Dat doet de Europese kampioen wel met een flink ingepakte knie na zijn valpartij.

Afgelopen woensdag ging Tim Merlier stevig tegen de grond in de slotkilometer van de Classic Brugge-De Panne. Hij werd over een verkeerseiland gekatapulteerd en liep daarbij een diepe snijwonde onder zijn knie op, die ook gehecht moest worden.

Er was onzekerheid over zijn deelname aan Gent-Wevelgem, maar de Europese kampioen is toch klaar geraakt. Of hij echt 100% zal zijn, valt echter af te wachten. Dat zei Merlier ook zelf voor de start.

"Mijn knie is flink ingepakt. Het is niet ideaal. Vrijdag was het gevoel goed, gisteren wat minder. Ik hoop dat het vandaag weer beter is", zei Merlier bij Sporza. Toch blijft Merlier wel de kopman bij Soudal Quick-Step.

Magnier bliksemafleider bij Soudal Quick-Step?

Met Paul Magnier heeft de ploeg echter nog een andere mogelijke kopman die kan sprinten. De Fransman werd dit voorjaar echter al tweede in de Omloop Het Nieuwsblad en de Ename Samyn Classic.

"Tim is onze kopman, hij is de snelste man in dit peloton", zei Magnier er zelf over. "Mijn rol wordt vooral belangrijk in de finale, rond de Kemmelberg. Ik hoop dat ik er klaar voor ben."