'Van Aert-fan' Bruyneel maakt zich grote zorgen om Wout en trekt heldere conclusie over Van der Poel: "Het ziet er niet goed uit"

Johan Bruyneel heeft een duidelijke mening over de staat van paraatheid van Van der Poel en Van Aert. Er was zoveel heisa rond zijn online ruzie met Zonneveld maar Bruyneel had nog wel wat interessante dingen te zeggen in de laatste aflevering van 'The Move'.

Zo trekt Bruyneel in die podcast een conclusie met het oog op de Ronde van Vlaanderen. "Het is Van der Poel tegen de rest. Er is slechts één man die hem kan volgen en dat is Tadej Pogacar. Niemand anders kan hem volgen. Pedersen heeft het geprobeerd. Hij bleef tijd op hem verliezen en finishte een minuut achter hem. Ganna is in ongelooflijke vorm en finishte twee minuten achter Van der Poel."

Dan is de situatie meteen duidelijk. En wat dan met de andere renners die de E3 gereden hebben en dus ook niet Pogacar heten? Die moeten zich al helemaal geen illusies maken. In die categorie zit ook ene Wout van Aert. "Ik begin mij zorgen te maken over Wout van Aert, ook al was het zijn eerste koers na een hoogtestage. Je kunt het misschien aan de omstandigheden wijten, maar dit is niet de Wout van Aert die we gewend zijn."

Van Aert moet een kloof dichten

Iedereen heeft inmiddels wel opgemerkt dat het positioneren momenteel niet echt lukt bij Van Aert. "Bij het herbekijken van de beelden leek het alsof hij niet de benen had om in de goede positie te zitten. Ik hoop dat ik ongelijk heb. Ik heb Wout van Aert graag, ik ben een Van Aert-fan. Hij zou een grote overwinning verdienen. Maar ik ben bezorgd dat hij de conditionele kloof niet in een week kan dichten. Het ziet er niet goed uit."

Het is elke koers ‘werkendag’ voor Van Aert, het lijkt echt wel een missie om de hellingen over te geraken. "Hij werkt hard op de fiets, dat is iets wat ik in het verleden niet zag. Een geweldige Wout van Aert, die vliegt, die rijdt vlot. Nu moet hij ervoor werken." Volgens Bruyneel weet de renner van Visma-Lease a Bike echt wel hoe het zit. "Hij kan niet publiekelijk zeggen dat hij niet goed is maar een renner voelt zoiets."

Bruyneel vreest dat Van Aert de benen niet heeft

Bruyneel denkt niet dat Van Aert tijdens de koers met angst op de fiets zit, zoals hier en daar wordt geopperd. "Ik geloof niet in de theorie dat hij na zijn valpartijen bang is om te vechten voor zijn positie. Eens zo’n mannen in de koers zitten, gebruiken ze hun ellebogen wel. De benen niet hebben, dat is eerder de kwestie, denk ik."