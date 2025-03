Van der Poel vindt weer de ontspanning en heeft pas gekregen cadeau (met dank aan Roxanne) mogelijk heel goed kunnen gebruiken

Na de inspanningen die Mathieu van der Poel afgelopen vrijdag leverde is het belangrijk dat hij de ontspanning ook weer even kan opzoeken. Dat doet Van der Poel in de vorm van het spelen van een spelletje golf.

Het is lang geen geheim meer dat Mathieu van der Poel enorm graag golft. Hij doet dat zelfs al eens in het gezelschap van andere professionele golfers. Na zijn overwinning in de E3 heeft hij al een keertje op de golfbaan gestaan met iemand die wel weet hoe hij wat het is om iets in de handen te krijgen maar meestal gebeurt dat wel in heel andere situaties.

Eén van de compagnons van Van der Poel was immers Max Goudsmet, die hockeyspeler is bij hockeyclub Beerschot. Het is ook diezelfde Goudsmit die een afbeelding van Van der Poel op de golfbaan op Instagram zette. Van der Poel deelde diezelfde foto daarna dan ook nog eens op zijn eigen Instagram Stories. Ook Sébastien Guinée was erbij, ze hebben zich met zijn drieën ongetwijfeld geamuseerd.

Van der Poel geeft zijn lichaam rust

Voor Van der Poel was het een manier om de koers even los te laten. Mathieu verklaarde eerder dat hij dat hij wel van plan was om dat even te doen en hij dus ook geen Gent-Wevelgem ging rijden. "Het is beter om het lichaam extra rust te geven. We denken dat Gent-Wevelgem overslaan de beste kans geeft om heel goed te zijn in de Ronde van Vlaanderen." Daar wil hij graag nog eens de puntjes op de i zetten.

Het is ook geen toeval dat de ontspanning Van der Poel weer naar de golfbaan heeft geleid. Hij heeft daar misschien zijn kersvers cadeau al kunnen gebruiken. Voor aanvang van de E3 Saxo Classic in Harelbeke had hij tijdens de ploegenvoorstelling op het podium gepersonaliseerde golfballen gekregen. Voor elke editie van start gaat, mag de winnaar van het jaar ervoor telkens een mooi geschenk in ontvangst nemen.

Vriendin van Van der Poel tipt organisatie

Zijn vriendin Roxanne had de organisatie getipt dat Mathieu wel een plezier gedaan kon worden met gepersonaliseerde golfballen. Zogezegd, zo gedaan. E3-organisator Jacques Coussens heeft op deze manier weer goede punten gescoord. Van der Poel zal nog voldoende gelegenheid krijgen om zijn gepersonaliseerde golfballen uit zijn golftas te halen.