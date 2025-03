Oppermachtige Mathieu gunt de anderen ook een kans: Van der Poel verklaart waarom hij Gent-Wevelgem links laat liggen

Er komt nog eens een grote kans aan voor de andere kleppers, want Mathieu van der Poel zal in Gent-Wevelgem niet van de partij zijn. Bij Alpecin-Deceuninck kunnen ze wel Jasper Philipsen uitspelen.

Het was zo voorzien dat Gent-Wevelgem de enige Vlaamse klassieker zou zijn in de periode van de E3 tot De Ronde die Van der Poel niet zou rijden. In de wandelgangen deed het gerucht de ronde dat er een kleine kans was dat Mathieu Gent-Wevelgem er alsnog zou bijnemen. "Neen, ik rijd Gent-Wevelgem niet", ontkrachtte hij dat zelf met overtuiging. "Ja, dat is helemaal zeker."

Van der Poel ging er nog even dieper op in waarom hij geen Gent-Wevelgem rijdt dit jaar. "Omdat Christoph Roofhooft het zegt", grapt hij eerst, vooraleer de ernstige redenen te bespreken. "Neen, we hebben erover gesproken. Vorig jaar heb ik wel aan Gent-Wevelgem meegedaan. De E3 Saxo Classic is zo zwaar." Van der Poel doet uitschijnen dat het beter is om meer tijd te nemen om hiervan te herstellen.

Van der Poel hoopt iets fitter te blijven tijdens De Ronde

"Vorig jaar heb ik het in Gent-Wevelgem niet slecht gedaan, maar mijn grootste doel is nu op mijn best te kunnen zijn in de Ronde van Vlaanderen. We denken dat Gent-Wevelgem overslaan de beste kans geeft om heel goed te kunnen zijn in de Ronde van Vlaanderen." Vorig jaar won Mathieu Vlaanderens Mooiste maar was hij wel heel erg diep gegaan. Deze keer hoopt hij niet totaal vermoeid over de streep te komen.

In de aanloop naar de Ronde van Vlaanderen luistert Mathieu van der Poel ook goed naar zijn lichaam. Zeker omdat de weersomstandigheden in de voorbije koersen lang niet ideaal waren. Vaak regende het tijdens een bepaald deel van de dag. "Mijn neus zit wat verstopt. Bijna iedereen die Tirreno-Adriatico, Parijs-Nice en/of Milaan-Sanremo gereden heeft, zit met dat probleem. Dat is ook één van de redenen."

Van der Poel geeft zijn lichaam even rust

Het is uiteraard cruciaal om een echte ziekte te vermijden. "Het is beter om het lichaam extra rust te geven", besluit Van der Poel.