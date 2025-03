Komt het toch nog goed? Wout van Aert krijgt stevige opsteker door Tiesj Benoot

Visma-Lease a Bike deelde in Gent-Wevelgem opnieuw in de klappen. In functie van de Ronde van Vlaanderen was de prestatie van Tiesj Benoot wel hoopgevend voor Wout van Aert.

Kopman Olav Kooij kwam op de Plugstreets ten val en brak zijn sleutelbeen in Gent-Wevelgem, voor Dwars door Vlaanderen moet Visma-Lease a Bike opnieuw naar de tekentafel om zijn ploeg aan te passen. Toch waren er ook hoopvolle prestaties. Onder meer van Victor Campenaerts. Hij reed net voor de tweede beklimming van de Kemmelberg naar de kopgroep en zette zijn ploeg zo uit de wind. Kooij was toen al gevallen. Campenaerts voerde in het eerste deel van de tweede beklimming van de Kemmelberg de forcing, maar toen Pedersen overnam had ook hij geen verhaal meer. Hij werd weer ingelopen en Tiesj Benoot was met een 19de plaats de beste van Visma-Lease a Bike. Geeft Benoot Van Aert hoop? De prestaties van Benoot in Gent-Wevelgem zijn echter ook niet onbelangrijk voor Wout van Aert, stelt Marc Sergeant. "Je merkt dat de hoogtestage een paar dagen meer achter de rug is en dat er al een paar procentjes bij zijn", zegt hij bij Het Nieuwsblad. "Dat moet ook Wout van Aert moed geven, misschien niet meteen om de Ronde van Vlaanderen te kunnen winnen, maar wel om de finale te kunnen rijden." Woensdag in Dwars door Vlaanderen kan Van Aert al eens de benen testen.