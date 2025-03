Lotte Kopecky is het beu gehoord, maar Ine Beyen is duidelijk: "Mag ze ook eens aan denken"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Voor de tweede keer in twee weken tijd offerde Lotte Kopecky zich op voor haar ploeggenote Lorena Wiebes. De Europese kampioene sprintte opnieuw naar de zege.

Ook bij haar tiende deelname aan Gent-Wevelgem kon Lotte Kopecky niet voor het eerst zegevieren. Net als in Milaan-Sanremo reed de wereldkampioene in dienst van Lorena Wiebes en reed in de laatste kilometer stevig op kop.

Wiebes maakte het opnieuw af, Kopecky bolde binnen als 55ste. En dat na een lead-out van bijna een kilometer van de wereldkampioene. Wiebes heeft zo al twee topklassiekers gewonnen, Kopecky nog geen enkele.

Wederdienst in Ronde van Vlaanderen voor Kopecky?

De samenwerking tussen Kopecky en Wiebes lijkt veel beter te zijn dan ooit. "Het seizoen is nog lang en je moet goed kunnen samenwerken. Dat werk van Kopecky voor Wiebes komt dus nog terug", zegt Ine Beyen bij Sporza.

Kopecky is de vragen over een wederdienst van Wiebes beu gehoord, maar voor de Ronde van Vlaanderen lijkt dat er wel van te komen. Wiebes stelde ze dat Kopecky en de ploeg zo lang mogelijk wil helpen in de Ronde van Vlaanderen.

En Kopecky toonde dat ze klaar is. "Kopecky is zo goed. Een kilometer lang op kop rijden nadat je al zo'n sterke wedstrijd hebt gereden. Dat komt goed. In Dwars door Vlaanderen mag ze al eens denken aan winnen."